Анонс новой игры по «Звёздным войнам» тизерят на 14 декабря

DIsney и Lucasfilm, возможно, анонсируют новую игру по «Звёздным войнам» 14 декабря. Будет ли это нечто новое или подробности уже представленного проекта, пока неизвестно.
Каждый вторник в период с 12 октября по 28 декабря компания будет представлять по франшизе различные продукты. В их число входят мягкие игрушки, материалы по будущим сериалам, предметы одежды и многое другое.
Расписание анонса различных продуктов
В программе Bring Home The Bounty есть только один день, который помечен каким-то игровым анонсом. Вероятно, 14 декабря могут поделиться подробностями или даже показать трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Другие варианты: экшен Ubisoft Massive в открытом мире, сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn или что-то про LEGO Star Wars: Skywalker Saga.
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