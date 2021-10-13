У хоррор-экранизации Resident Evil появился постер на русском

Кинокомпания Sony Pictures показала локализованный постер экранизации Resident Evil Welcome to Raccoon City («Обитель зла: Раккун Сити» в России).
На нём изображён окровавленный зонтик, на фоне стоит полицейский участок, а надпись сверху намекает на то, что картина послужит перезапуском.
Создатели ленты вдохновлялись событиями первых двух игр. В картине появятся культовые персонажи и различные монстры вроде заражённых псов, лизуна и многих других созданий.
Режиссёром фильма выступил Йоханнес Робертс. Главные роли достались: Тому Хопперу (Альберт Вескер), Кае Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханне Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Эвану Джогиа (Леон Кеннеди) и Робби Амелл (Крис Рэдфилд).
В России лента выйдет 2 декабря, а мировая премьера состоится 24 ноября.
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