Открылись предзаказы геймерского кресла NAVI за 32 тысячи рублей
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Компания AndaSeat анонсировала киберспортивное кресло Navi Edition. Дизайн кресла разработан в классической цветовой чёрно-жёлтой гамме киберспортивной команды NAVI.
Создатели сделали эргономичный дизайн спинки при помощи запатентованной пены Re-Densead+ с повышенной плотностью и долговечностью. Технологии, применяемые в кресле, обеспечивают надёжную поддержку позвоночника. Эффект, по словам производителя, будет ощущаться даже во время длительных игровых сессий.
Рекомендуемые размеры для кресла
- Максимальный рост — 200 см
- Максимальный вес нагрузки на механизм качалки кресла — 130 кг
- Максимальный вес статической нагрузки — 170 кг
Предварительный заказ кресел в чёрной и жёлтой расцветках можно сделать через сайт Fox Gamer. Цена — 32 390 рублей. 14 октября она поднимется до 35 990 рублей.
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