Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Открылись предзаказы геймерского кресла NAVI за 32 тысячи рублей

Открылись предзаказы геймерского кресла NAVI за 32 тысячи рублей
Комментарии

Компания AndaSeat анонсировала киберспортивное кресло Navi Edition. Дизайн кресла разработан в классической цветовой чёрно-жёлтой гамме киберспортивной команды NAVI.

Создатели сделали эргономичный дизайн спинки при помощи запатентованной пены Re-Densead+ с повышенной плотностью и долговечностью. Технологии, применяемые в кресле, обеспечивают надёжную поддержку позвоночника. Эффект, по словам производителя, будет ощущаться даже во время длительных игровых сессий.

Рекомендуемые размеры для кресла

  • Максимальный рост — 200 см
  • Максимальный вес нагрузки на механизм качалки кресла — 130 кг
  • Максимальный вес статической нагрузки — 170 кг

Предварительный заказ кресел в чёрной и жёлтой расцветках можно сделать через сайт Fox Gamer. Цена — 32 390 рублей. 14 октября она поднимется до 35 990 рублей.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021