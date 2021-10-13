Открылись предзаказы геймерского кресла NAVI за 32 тысячи рублей

Компания AndaSeat анонсировала киберспортивное кресло Navi Edition. Дизайн кресла разработан в классической цветовой чёрно-жёлтой гамме киберспортивной команды NAVI.

Создатели сделали эргономичный дизайн спинки при помощи запатентованной пены Re-Densead+ с повышенной плотностью и долговечностью. Технологии, применяемые в кресле, обеспечивают надёжную поддержку позвоночника. Эффект, по словам производителя, будет ощущаться даже во время длительных игровых сессий.

Рекомендуемые размеры для кресла

Максимальный рост — 200 см

Максимальный вес нагрузки на механизм качалки кресла — 130 кг

Максимальный вес статической нагрузки — 170 кг

Предварительный заказ кресел в чёрной и жёлтой расцветках можно сделать через сайт Fox Gamer. Цена — 32 390 рублей. 14 октября она поднимется до 35 990 рублей.