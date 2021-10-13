Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

С ноября в PS Plus начнут раздавать по шесть игр

С ноября в PS Plus начнут раздавать по шесть игр
Комментарии

Sony в честь пятилетия PlayStation VR сделала важный анонс — с ноября в ежемесячную подборку PS Plus добавят три бонусные игры. Все они для шлема виртуальной реальности.

В итоге подписчики сервиса каждый месяц теперь будут получать не традиционные три проекта (два для PS4 и один для PS5), а сразу шесть. Неплохо! Скорее всего, подобная акция приурочена к скорому показу PlayStation VR 2, у которого наверняка будет полная совместимость с играми для предшественника — иначе зачем их раздавать.

Подборку бесплатных игр PS Plus на ноябрь представят через две недели, 27 октября, а забрать их можно будет 2 ноября.

Вместе с приятным анонсом Sony также раскрыла пять самых популярных игр для PlayStation VR. Ими стали:

  • Resident Evil 7
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • Beat Saber
  • PlayStation VR Worlds
  • Rec Room.
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021