С ноября в PS Plus начнут раздавать по шесть игр
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Sony в честь пятилетия PlayStation VR сделала важный анонс — с ноября в ежемесячную подборку PS Plus добавят три бонусные игры. Все они для шлема виртуальной реальности.
В итоге подписчики сервиса каждый месяц теперь будут получать не традиционные три проекта (два для PS4 и один для PS5), а сразу шесть. Неплохо! Скорее всего, подобная акция приурочена к скорому показу PlayStation VR 2, у которого наверняка будет полная совместимость с играми для предшественника — иначе зачем их раздавать.
Подборку бесплатных игр PS Plus на ноябрь представят через две недели, 27 октября, а забрать их можно будет 2 ноября.
Вместе с приятным анонсом Sony также раскрыла пять самых популярных игр для PlayStation VR. Ими стали:
- Resident Evil 7
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Beat Saber
- PlayStation VR Worlds
- Rec Room.
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