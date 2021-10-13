Для Call of Duty: Warzone анонсировали новый античит — Ricochet

Activision анонсировала собственный античит для Call of Duty: Warzone и грядущей Call of Duty: Vanguard. Он получил звучное название Ricochet Anti-Cheat («Античит Рикошет»).

Многоэтапную защиту запустят в три этапа:

5 ноября (Vanguard): внедрят античит и улучшат оборудование серверов;

(Vanguard): внедрят античит и улучшат оборудование серверов; 23 ноября* (Warzone): внедрят античит и добавят в клиент на ПК драйвер режима ядра (kernal);

(Warzone): внедрят античит и добавят в клиент на ПК драйвер режима ядра (kernal); до конца года (Vanguard): драйвер добавят и в Vanguard.

Драйвер создан специально для Call of Duty. Он призван повысить безопасность и помочь отлавливать читеров, в том числе путём отслеживания манипуляций с файлами. Что интересно, виртуальный надзиратель начнёт работу только после запуска игры и прекратит после её закрытия.

Вдобавок драйвер будет собирать статистику для дальнейшего улучшения работы с читерами, в том числе благодаря нейросетям. После запуска его продолжат активно дорабатывать, в том числе для стабильной работы на всех компьютерах. На консолях дополнительных мер защиты, кроме серверных, пока не ожидается.

*приблизительная дата выхода с учётом утечек. В Activision официально говорят лишь «до конца года». Насколько известно, 23 ноября состоится запуск первого сезона Vanguard и Warzone, когда пройдёт полная интеграция контента шутеров и в королевскую битву добавят тихоокеанскую карту.

Вместе с этим издатель отмечает важность самих игроков в борьбе с читерами, поэтому желательно не только сообщать обо всех подозрительных людях во время матчей, но и включить двухфакторную аутентификацию для защиты собственной учётной записи.

Вчера Activision громко заявила о масштабной войне с читерами в открытом письме на всех площадках.

Читы уничтожают фан. Никто не любит читеров. Наша цель — доставлять веселье и честный игровой опыт. К читерам нет никакой толерантности. И скоро вы узнаете, что мы имеем в виду.

Забавный факт: Ricochet назывался сетевой мод для оригинальной Half-Life. Его сделала сама Valve, и он до сих пор продаётся в Steam за 133 рубля . Причём сам Гейб Ньюэлл не раз намекал, что по аналогии с Team Fortress 2 у Ricochet может появиться сиквел.

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября, но в Warzone уже добавили часть снаряжения Второй мировой.