Для Call of Duty: Warzone анонсировали новый античит — Ricochet

Activision анонсировала собственный античит для Call of Duty: Warzone и грядущей Call of Duty: Vanguard. Он получил звучное название Ricochet Anti-Cheat («Античит Рикошет»).
Многоэтапную защиту запустят в три этапа:
- 5 ноября (Vanguard): внедрят античит и улучшат оборудование серверов;
- 23 ноября* (Warzone): внедрят античит и добавят в клиент на ПК драйвер режима ядра (kernal);
- до конца года (Vanguard): драйвер добавят и в Vanguard.
Драйвер создан специально для Call of Duty. Он призван повысить безопасность и помочь отлавливать читеров, в том числе путём отслеживания манипуляций с файлами. Что интересно, виртуальный надзиратель начнёт работу только после запуска игры и прекратит после её закрытия.
Вдобавок драйвер будет собирать статистику для дальнейшего улучшения работы с читерами, в том числе благодаря нейросетям. После запуска его продолжат активно дорабатывать, в том числе для стабильной работы на всех компьютерах. На консолях дополнительных мер защиты, кроме серверных, пока не ожидается.
*приблизительная дата выхода с учётом утечек. В Activision официально говорят лишь «до конца года». Насколько известно, 23 ноября состоится запуск первого сезона Vanguard и Warzone, когда пройдёт полная интеграция контента шутеров и в королевскую битву добавят тихоокеанскую карту.
Вместе с этим издатель отмечает важность самих игроков в борьбе с читерами, поэтому желательно не только сообщать обо всех подозрительных людях во время матчей, но и включить двухфакторную аутентификацию для защиты собственной учётной записи.
Вчера Activision громко заявила о масштабной войне с читерами в открытом письме на всех площадках.
Читы уничтожают фан. Никто не любит читеров. Наша цель — доставлять веселье и честный игровой опыт. К читерам нет никакой толерантности. И скоро вы узнаете, что мы имеем в виду.
Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября, но в Warzone уже добавили часть снаряжения Второй мировой.
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