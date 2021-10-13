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System Shock экранизируют в виде сериала

System Shock экранизируют в виде сериала
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По игре System Shock снимут сериал. Проект разработают игровая студия Nightdive и стриминговый сервис Binge. Деталей сюжета, актёрского состава и даты выхода пока что нет.

Исполнительными продюсерами шоу выступят Аллан Унгар, который создавал фанатскую короткометражку по Uncharted с Нэйтаном Филлионом, а также Стивен Кик и Ларри Куперман из Nightdive.

Мы очень рады видеть, как талантливая команда Binge воплощает сериал по System Shock с соблюдением всех деталей.

Сервис Binge запустится в 2022 году. Для площадки уже разрабатывают сериал по франшизе Driver с главным героем Джоном Таннером. Как и в случае с System Shock, о сюжете шоу неизвестно ничего.

Оригинальная System Shock вышла в 1994 году. В данный момент Nightdive Studios разрабатывает ремейк шутера. В Steam доступна демоверсия игры, а за 825 рублей можно сделать предзаказ.

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