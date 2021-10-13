В Steam вышла демоверсия Monster Hunter: Rise

Capcom выпустила демоверсию Monster Hunter: Rise в Steam — клиент занимает всего 6,72 гигабайта.
На запуске пробника в полной версии можно получить специальный комплект предметов: 20 мегазелий, 5 ловушек, 10 энергетических напитков, 5 демонических снадобий и 5 зелий «бронированная кожа».
Полная версия Monster Hunter: Rise появится на ПК уже 14 января 2022 года, а летом для игры выйдет первое платное расширение — Sunbreak. С ним добавят новые локации, задания, монстров, экипировку, оружие и тому подобное.
ПК-версия MH: Rise может похвастаться поддержкой 4К, 60 кадров в секунду, всевозможных графических наворотов, голосового чата и мониторов формата 21:9 (UltraWide).
Предварительный заказ игры для ПК обойдётся в 2229 рублей. Также экшен про охотников на монстров доступен на Nintendo Switch.
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