Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В Steam вышла демоверсия Monster Hunter: Rise

В Steam вышла демоверсия Monster Hunter: Rise
Комментарии

Capcom выпустила демоверсию Monster Hunter: Rise в Steam — клиент занимает всего 6,72 гигабайта.

На запуске пробника в полной версии можно получить специальный комплект предметов: 20 мегазелий, 5 ловушек, 10 энергетических напитков, 5 демонических снадобий и 5 зелий «бронированная кожа».

Полная версия Monster Hunter: Rise появится на ПК уже 14 января 2022 года, а летом для игры выйдет первое платное расширение — Sunbreak. С ним добавят новые локации, задания, монстров, экипировку, оружие и тому подобное.

Новость по теме
Анонсы по Monster Hunter: Rise для ПК — дата выхода, демо, трейлер, требования, предзаказы

ПК-версия MH: Rise может похвастаться поддержкой 4К, 60 кадров в секунду, всевозможных графических наворотов, голосового чата и мониторов формата 21:9 (UltraWide).

Предварительный заказ игры для ПК обойдётся в 2229 рублей. Также экшен про охотников на монстров доступен на Nintendo Switch.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021