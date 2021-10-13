Virtus.pro прошла в полуфинал верхней сетки The International 2021 по Dota 2

Virtus.pro смогла переиграть Vici Gaming в верхней сетке The International 10 по Dota 2. Встреча закончилась со счётом 2:1.

Первая карта выдалась для российской команды напряжённой. После серии ошибок коллектив Виталия Save Мельника не смог вернуться в игру и уступил дебютную карту. На второй Virtus.pro смогла собраться и победить команду из Китая. Заключительная игра встречи прошла как по учебнику. Virtus.pro медленно завоёвывала преимущество и теснила VG на карте, а затем набрала критическую массу и смогла пробить оборону китайцев.

В следующем раунде Virtus.pro сыграет против PSG.LGD. Команда уже гарантировала себе более $ 1 млн призовых. На турнире осталась ещё одна команда из СНГ. Team Spirit упала в нижнюю сетку после первого дня на Fnatic. На момент публикации новости коллектив сражается с Fnatic и обладает хорошими шансами остаться на чемпионате.

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Лучшие команды из шести региональных лиг сражаются за $ 40 млн призовых.