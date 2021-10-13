Virtus.pro прошла в полуфинал верхней сетки The International 2021 по Dota 2

Virtus.pro смогла переиграть Vici Gaming в верхней сетке The International 10 по Dota 2. Встреча закончилась со счётом 2:1.
Первая карта выдалась для российской команды напряжённой. После серии ошибок коллектив Виталия Save Мельника не смог вернуться в игру и уступил дебютную карту. На второй Virtus.pro смогла собраться и победить команду из Китая. Заключительная игра встречи прошла как по учебнику. Virtus.pro медленно завоёвывала преимущество и теснила VG на карте, а затем набрала критическую массу и смогла пробить оборону китайцев.
В следующем раунде Virtus.pro сыграет против PSG.LGD. Команда уже гарантировала себе более $ 1 млн призовых. На турнире осталась ещё одна команда из СНГ. Team Spirit упала в нижнюю сетку после первого дня на Fnatic. На момент публикации новости коллектив сражается с Fnatic и обладает хорошими шансами остаться на чемпионате.
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Лучшие команды из шести региональных лиг сражаются за $ 40 млн призовых.
- 13 октября 2021
-
20:24
-
20:00
-
19:54
-
19:33
-
19:23
-
18:57
-
18:37
-
18:24
-
18:08
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
15:34
-
14:49
-
14:25
-
14:03
-
13:41
-
13:32
-
13:30
-
13:09
-
12:15
-
11:22
-
11:02
-
10:26
-
10:17
-
09:59
-
09:13
-
08:45
-
03:00
-
02:32
- 12 октября 2021
-
23:06
-
22:17
-
20:04
-
19:57
-
19:40