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Back 4 Blood только вышла, а её уже прошли за 1 час 43 минуты

Back 4 Blood только вышла, а её уже прошли за 1 час 43 минуты
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Спидраннер под ником Maxylobes выложил на свой YouTube-канал спидран всех актов Back 4 Blood — он прошёл игру за 1 час 43 минуты. Однако, энтузиаст считает забег неидеальным, и в дальнейшем планирует улучшить своё результат.

Спасибо Warner Bros. за предоставленный мне ранний доступ к Back 4 Blood. Я провёл в игре несколько дней — и вот мой результат. Очень хаотичный, но весёлый! Забег неидеален, но очень неплох для двух дней тренировок.

Maxylobes прошел игру на минимальной сложности в категории Any % — с использованием багов и глитчей. Наверняка рекорд скоро будет побит.

Back 4 Blood — кооперативный шутер, наследник Left 4 Dead, вышедший 13 октября. Созданием занималась та же самая студия Turtle Rock. Ранее игра побила рекорд пикового онлайна первой L4D, но не смогла обойти вторую.

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