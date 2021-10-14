Back 4 Blood только вышла, а её уже прошли за 1 час 43 минуты
Поделиться
Спидраннер под ником Maxylobes выложил на свой YouTube-канал спидран всех актов Back 4 Blood — он прошёл игру за 1 час 43 минуты. Однако, энтузиаст считает забег неидеальным, и в дальнейшем планирует улучшить своё результат.
Спасибо Warner Bros. за предоставленный мне ранний доступ к Back 4 Blood. Я провёл в игре несколько дней — и вот мой результат. Очень хаотичный, но весёлый! Забег неидеален, но очень неплох для двух дней тренировок.
Maxylobes прошел игру на минимальной сложности в категории Any % — с использованием багов и глитчей. Наверняка рекорд скоро будет побит.
Back 4 Blood — кооперативный шутер, наследник Left 4 Dead, вышедший 13 октября. Созданием занималась та же самая студия Turtle Rock. Ранее игра побила рекорд пикового онлайна первой L4D, но не смогла обойти вторую.
Комментарии
- 14 октября 2021
-
10:33
-
10:21
-
10:09
-
09:45
-
09:05
-
00:32
- 13 октября 2021
-
21:09
-
20:24
-
20:00
-
19:54
-
19:33
-
19:23
-
18:57
-
18:37
-
18:24
-
18:08
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
15:34
-
14:49
-
14:25
-
14:03
-
13:41
-
13:32
-
13:30
-
13:09
-
12:15
-
11:22
-
11:02
-
10:26
-
10:17
-
09:59
-
09:13
-
08:45
Партнерский контент