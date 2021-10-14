«Сбер» приобрёл домен games.ru за 73 млн рублей

«Сбергеймз» зарегистрировал домен games.ru — раньше это был сайт с бесплатными играми и новостями игровой индустрии, но сейчас он недоступен.

Как сообщает издание «Ъ», стоимость домена оценивается примерно в 73 млн рублей ($ 1 млн). Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров считает, что это одна из крупнейших сделок в русском сегменте за последние годы.

Домен действительно топовый — кроме того что однословный, он еще и является названием целой отрасли, которая активно развивается. Получить такой домен — значит претендовать на лидерские позиции на рынке игр, просто так домены такого уровня не покупаются.

Как считают аналитики, games.ru используют для «создания маркетплейса, на котором будут продавать подписки на профильные сервисы «Сбера» и игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами». Компания пока не прокомментировала ситуацию.

В апреле 2021 «Сбер» сообщил о создании направления «Сбер игры». Компания планирует открыть издательство, игровую студию и будет работать над смежными сервисами.

По данным MY.GAMES, объём российского рынка видеоигр в 2020 вырос на 35% и составляет 163.4 млрд. рублей.