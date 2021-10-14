Разговор Бэтмена и Джокера в новом отрывке из мультфильма Injustice

Перед премьерой создатели мультфильма Injustice показали небольшой отрывок с разговором Джокера и Бэтмена. Фрагмент завершается сценой нападения разъярённого Супермена на злодея, а продолжение сцены показывали в полноценном трейлере.
Джокер ходит вокруг Бэтмена, рассказывает свои безумные идеи и даже называет героя ласково — «Бэтси». Тёмный рыцарь с непоколебимым видом слушает клоуна и периодически что-то отвечает.
Сюжет мультфильма адаптирует первую часть Injustice. Путём обмана Супермена вынуждают убивать свою жену Лоис Лейн — когда он приходит в себя, то понимает, что во всём виноват Джокер. Он совершает над злодеем самосуд и сходит с ума. Героям придётся объединить силы, чтобы остановить сильного противника.
Длительность Injustice составит 1 час и 18 минут. В мультфильме появятся многие известные герои, включая Киборга, Зелёную Стрелу, Чудо-женщину и других.
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