Разговор Бэтмена и Джокера в новом отрывке из мультфильма Injustice

Перед премьерой создатели мультфильма Injustice показали небольшой отрывок с разговором Джокера и Бэтмена. Фрагмент завершается сценой нападения разъярённого Супермена на злодея, а продолжение сцены показывали в полноценном трейлере.

Джокер ходит вокруг Бэтмена, рассказывает свои безумные идеи и даже называет героя ласково — «Бэтси». Тёмный рыцарь с непоколебимым видом слушает клоуна и периодически что-то отвечает.

Сюжет мультфильма адаптирует первую часть Injustice. Путём обмана Супермена вынуждают убивать свою жену Лоис Лейн — когда он приходит в себя, то понимает, что во всём виноват Джокер. Он совершает над злодеем самосуд и сходит с ума. Героям придётся объединить силы, чтобы остановить сильного противника.

Длительность Injustice составит 1 час и 18 минут. В мультфильме появятся многие известные герои, включая Киборга, Зелёную Стрелу, Чудо-женщину и других.