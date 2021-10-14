Популярный игровой форум ResetEra продали за 325 млн рублей

Шведская компания MOBA Network приобрела игровой форум ResetEra за $ 4,5 млн (325 млн рублей): $ 3,5 млн заплатили сразу, а оставшийся миллион необходимо внести до 31 декабря. По словам холдинга, изменений в администрации форума не произойдёт.

ResetEra — крупнейший игровой форум, доступный для чтения всем желающим. На форуме обсуждают видеоигры, проводят опросы и делятся мнениями. Регистрация проходит строго избирательно — администрация присматривает за новичками в пользу «нераспространения токсичности». На данный момент в нём зарегистрировано около 55 тысяч пользователей и написано свыше 45 млн постов.

ResetEra была создана в 2017 году бывшими администраторами форума NeoGaf в связи с обвинениями в домогательствах по отношению к создателю сайта.