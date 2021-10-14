Популярный игровой форум ResetEra продали за 325 млн рублей

Шведская компания MOBA Network приобрела игровой форум ResetEra за $ 4,5 млн (325 млн рублей): $ 3,5 млн заплатили сразу, а оставшийся миллион необходимо внести до 31 декабря. По словам холдинга, изменений в администрации форума не произойдёт.
ResetEra — крупнейший игровой форум, доступный для чтения всем желающим. На форуме обсуждают видеоигры, проводят опросы и делятся мнениями. Регистрация проходит строго избирательно — администрация присматривает за новичками в пользу «нераспространения токсичности». На данный момент в нём зарегистрировано около 55 тысяч пользователей и написано свыше 45 млн постов.
ResetEra была создана в 2017 году бывшими администраторами форума NeoGaf в связи с обвинениями в домогательствах по отношению к создателю сайта.
- 14 октября 2021
-
13:41
-
12:51
-
12:35
-
12:17
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:54
-
10:33
-
10:21
-
10:09
-
09:45
-
09:05
-
00:32
- 13 октября 2021
-
21:09
-
20:24
-
20:00
-
19:54
-
19:33
-
19:23
-
18:57
-
18:37
-
18:24
-
18:08
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
15:34
-
14:49
-
14:25
-
14:03
-
13:41
-
13:32
-
13:30
-
13:09