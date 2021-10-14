Авторы Genshin Impact хотели пригласить Илона Маска в игру, но резко передумали

Разработчики Genshin Impact решили отпраздновать два миллиона подписчиков в «Твиттере» по-своему. Они создали второй аккаунт в соцсети и рассказали о действиях компании при достижении определённого числа подписок на него — они посвящены предпринимателю Илону Маску.
- 500 тысяч подписчиков — аккаунт Genshin Impact переименуют в Paimon
- 1 миллион подписчиков — аккаунт Genshin Impact подпишется на Илона Маска
- 3 миллиона подписчиков — аккаунт Genshin Impact пригласит Илона Маска постримить игру
- 5 миллионов подписчиков — глава разработки Genshin Impact пригласит Илона Маска посетить офис студии miHoYo
Илон Маск — глава Tesla и SpaceX — известен своей любовью к интернет-культуре. Вполне возможно, что предприниматель играет и в Genshin Impact, одну из самых популярных игр в мире.
Спустя несколько часов второй аккаунт был удалён, а все упоминания о нём были стёрты. Судя по всему, это произошло из-за крайне неоднозначной реакции фанатов. Пользователи назвали действия разработчиков «дешёвым пиаром», и, видимо, авторы прислушались к критике.
Ранее в Genshin Impact вышел патч 2.2 — в нём разработчики добавили персонажа Тому, новый остров в Инадзуме, а также задания и снаряжение.
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