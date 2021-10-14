Apple Music уже скоро может выйти на PlayStation 5

Apple Music уже скоро может появиться на PS5. Об этом рассказал пользователь reddit под ником HOLYWARS1990.
При создании нового аккаунта система PS5 предлагает установить различные приложения, в том числе музыкальные. В списке доступных, помимо Spotify, отобразилась Apple Music.
При попытке установить сервис система PS5 выдала ошибку. Редактор Eurogamer проверил информацию от HOLYWARS1990 и подтвердил, что при создании американского аккаунта система действительно предлагает установить музыкальное приложение от Apple.
Вполне возможно, Sony проводит внутреннее тестирование приложения, а анонс состоится уже в ближайшем будущем.
Apple Music — музыкальный стриминговый сервис, разработанный компанией Apple. Он доступен по подписке стоимостью 169 рублей в месяц. Его аудитория превышает 60 млн человек.
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