Apple Music уже скоро может выйти на PlayStation 5

Apple Music уже скоро может появиться на PS5. Об этом рассказал пользователь reddit под ником HOLYWARS1990.

При создании нового аккаунта система PS5 предлагает установить различные приложения, в том числе музыкальные. В списке доступных, помимо Spotify, отобразилась Apple Music.

При попытке установить сервис система PS5 выдала ошибку. Редактор Eurogamer проверил информацию от HOLYWARS1990 и подтвердил, что при создании американского аккаунта система действительно предлагает установить музыкальное приложение от Apple.

Вполне возможно, Sony проводит внутреннее тестирование приложения, а анонс состоится уже в ближайшем будущем.

Apple Music — музыкальный стриминговый сервис, разработанный компанией Apple. Он доступен по подписке стоимостью 169 рублей в месяц. Его аудитория превышает 60 млн человек.