Bandai Namco выпустит одежду и аксессуары в стиле Dark Souls

Компания Bandai Namco и японский бренд Super Groupies выпустят линейку одежды и аксессуаров по серии Dark Souls. В коллекцию войдут бумажники, часы, ботинки и многое другое.
Среди представленной продукции есть часы в стиле фракции «Воины Солнца», бумажник с украшением по мотивам Арториаса, Путника Бездны из дополнения к первой Dark Souls, а также куртка-рубашка, вдохновлённая рыцарем Оскаром из Асторы.
Особый акцент Super Groupies сделала на ботинках. По словам представителей бренда, покупатели этой обуви смогут продолжить путь Оскара, который он не закончил. Из ключевых элементов: узоры, боковые молнии и цепочки.
Сделать предварительный заказ продукции можно на сайте Super Groupies. Цены у товаров разные. Например, ботинки стоят $ 200 (примерно 14 тыс. рублей), а за куртку-рубашку предстоит заплатить $ 480 (примерно 34 тыс. рублей).
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