Фанаты делают аутентичный ремейк Resident Evil 3 с фиксированной камерой

Поклонники Resident Evil продолжают набивать руку во всевозможных проектах: очередной фанатский ремейк третьей части не стал исключением — но выглядит он действительно здорово.

Энтузиасты после прошлогоднего ремейка игры, который был от третьего лица и имел ряд спорных изменений, решили взяться за воссоздание классической игры на современных технологиях — при этом используется классическая фиксированная камера с, видимо, «танковым» управлением.

Фанатский ремейк делают на Unreal Engine 5, а модель самой Джилл напоминает классический скин героини из Resident Evil 3 Remake — но часть элементов отличается, поэтому, видимо, девушку рисовали сами поклонники. Не исключено, что команда всё же импортировала часть контента из игры Capcom.

Интересно, дойдёт ли проект до окончательного релиза или, как и все другие подобные разработки, попросту никогда не появится на свет.