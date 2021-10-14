Фанаты делают аутентичный ремейк Resident Evil 3 с фиксированной камерой

Поклонники Resident Evil продолжают набивать руку во всевозможных проектах: очередной фанатский ремейк третьей части не стал исключением — но выглядит он действительно здорово.
Энтузиасты после прошлогоднего ремейка игры, который был от третьего лица и имел ряд спорных изменений, решили взяться за воссоздание классической игры на современных технологиях — при этом используется классическая фиксированная камера с, видимо, «танковым» управлением.
Фанатский ремейк делают на Unreal Engine 5, а модель самой Джилл напоминает классический скин героини из Resident Evil 3 Remake — но часть элементов отличается, поэтому, видимо, девушку рисовали сами поклонники. Не исключено, что команда всё же импортировала часть контента из игры Capcom.
Интересно, дойдёт ли проект до окончательного релиза или, как и все другие подобные разработки, попросту никогда не появится на свет.
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