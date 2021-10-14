«Отец» Mortal Kombat показал, как записывали Get Over Here и бросали копьё Скорпиона

В 2022 году оригинальной Mortal Kombat исполнится 30 лет, но в 2021-м файтинг отметит юбилей с того дня, когда игру только начали разрабатывать. В честь этого создатель серии Эд Бун рассказал, как были придуманы бросок копья Скорпиона и его знаменитая фраза Get Over Here («Иди сюда»).

По словам Буна, идея с метанием копья пришла прямо во время съёмок. Образ Скорпиона воплотил мастер боевых искусств Даниэль Песина, а геймдизайнерами первой Mortal Kombat выступали сам Бун и Джон Тобиас. Они говорили ему, как правильно двигаться, а тот отрабатывал движение. Это продолжалось до тех пор, пока результат не устроил Буна и Тобиаса.

Одна из ключевых деталей заключалась в том, чтобы Скорпион метнул копьё очень быстро. В то же время анимация должна была быть простой и длиться пару кадров, потому что мы были ограничены объёмом памяти.

Бун подчеркнул, что пересматривать этот фрагмент действительно смешно. Создатель файтинга попросил посчитать, сколько раз его рука попадала в кадр. Ещё один забавный момент — когда Джон Тобиас имитирует звук верёвки словно змея.

Напоследок создатель Mortal Kombat пообещал выпустить больше таких видео на 30-летие франшизы, которое произойдёт в 2022 году.