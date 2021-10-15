На все издания Escape from Tarkov временно скинули цену в честь юбилея студии-разработчика
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Создатели Escape from Tarkov отпраздновали 7 лет с момента основания студии. В честь этого Battlestate Games организовала распродажу шутера — на официальном сайте его можно купить со скидкой в 25%. Причём акция распространяется на все издания, от базового до самого дорогого Edge of Darkness.
Скидки на Escape from Tarkov
- Standard Edition — 1200 рублей (-25%)
- Left Behind Edition — 1950 рублей (-25%)
- Prepare for Escape Edition — 2700 рублей (-25%)
- Edge of Darkness Edition — 3750 рублей (-25%)
В зависимости от издания можно получить дополнительные бонусы. За покупку самого дорогого в подарок дают дополнительную экипировку и ресурсы, а также доступ ко всему дополнительному контенту после полноценного релиза шутера.
Escape from Tarkov — шутер от первого лица, в котором игрок должен совершать вылазки в опасную зону и собирать ценные ресурсы. Игра пользуется большой популярностью в разных странах мира, в том числе и в СНГ.
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