На все издания Escape from Tarkov временно скинули цену в честь юбилея студии-разработчика

Создатели Escape from Tarkov отпраздновали 7 лет с момента основания студии. В честь этого Battlestate Games организовала распродажу шутера — на официальном сайте его можно купить со скидкой в 25%. Причём акция распространяется на все издания, от базового до самого дорогого Edge of Darkness.

Скидки на Escape from Tarkov

Standard Edition — 1200 рублей (-25%)

Left Behind Edition — 1950 рублей (-25%)

Prepare for Escape Edition — 2700 рублей (-25%)

Edge of Darkness Edition — 3750 рублей (-25%)

В зависимости от издания можно получить дополнительные бонусы. За покупку самого дорогого в подарок дают дополнительную экипировку и ресурсы, а также доступ ко всему дополнительному контенту после полноценного релиза шутера.

Escape from Tarkov — шутер от первого лица, в котором игрок должен совершать вылазки в опасную зону и собирать ценные ресурсы. Игра пользуется большой популярностью в разных странах мира, в том числе и в СНГ.