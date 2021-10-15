Blizzard объяснила, почему сервера Diablo 2: Resurrected так нестабильны

Blizzard опубликовала пост на своём форуме и объяснила игрокам, почему спустя три недели после релиза сервера до сих пор бывают недоступны, а персонажи удаляются или теряют прогресс.

Для начала компания рассказала, как работает синхронизация серверов. Когда пользователь играет, данные его персонажей очень часто записываются сначала на ближайшие сервера, а раз в несколько минут переносятся на глобальные — там находится общая база данных.

Несколько дней подряд, начиная с 9 октября, игроков в ремейке Diablo 2 стало настолько много, что сервера не выдержали нагрузку. Это произошло на фоне патча, скачивание которого только усугубляло ситуацию.

При попытке зайти на сервер ошибка сообщала о том, что персонаж уже находится в игре

Blizzard приняла решение «откатить» обновление — таким образом новым игрокам не приходилось скачивать патч — в теории это снизило бы нагрузку на сервера. Но «отката» оказалось недостаточно и 10 октября вновь произошёл аналогичный сбой.

По словам компании, региональные сервера отключились от глобальных и пытались безуспешно переподключиться к ним. Из-за этого прогресс персонажа не мог оказаться в базе данных.

11 октября Blizzard нашла решение — компания внедрила резервную базу данных. Во время синхронизации контента между ней и региональными серверами произошёл очередной сбой — это привело к частичному или даже полному удалению персонажей и потере прогресса у «небольшой части игроков».

Diablo 2: Resurrected унаследовала много кода из оригинальной игры 20-летней давности. Множество внутриигровых служб успешно справляются с нагрузками, но одна из них, очень важная для корректной работы проекта, не может подстроиться под современное поведение игроков, так как они оказывают куда большую нагрузку на базу данных, чем ожидалось.



Прямо сейчас мы работаем над исправлением ситуации. С будущими обновлениями региональные сервера будут намного реже отправлять игровой контент в базу данных — это значительно снизит нагрузку на сервера.



Мы приносим глубочайшие извинения игрокам, которые потеряли прогресс персонажа или другие ценные предметы.

По словам компании, разработчикам удалось найти способ восстановления персонажей, который не приведёт к большой потере прогресса в будущем. Для этого Blizzard ограничит количество операций с базой данных, а также введёт систему очередей — как в World of Warcraft — она поможет избежать возможной перегрузки серверов.

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