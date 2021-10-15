Игроков насильно телепортируют в GTA Online

После недавнего патча в GTA Online на PS4 и Xbox One происходит нечто странное: в один момент вы занимаетесь своими делами, а через несколько секунд экран гаснет и все игроки оказываются возле виртуального дома.

Многие пользователи в обсуждении на Reddit сразу же подумали, что это происки читеров — на РС такая ситуация не редкость. Однако известный датамайнер GTA Online под ником Tez2 рассказал, что это обычная ошибка в коде со стороны разработчиков.

Вчера Rockstar выпустила небольшое обновление, которое мне показалось очень странным. Почему-то в строчках кода при любых действиях игроков появились значения «телепортироваться в гараж/дом».



А сегодня я получаю сообщения о телепортациях всего лобби игроков в дома и гаражи.

Судя по всему, ошибка вызвана человеческим фактором — в ближайшем обновлении Rockstar наверняка исправят забавный глюк.

Ранее стало известно, что следующее крупное обновление в GTA Online выйдет до конца года.