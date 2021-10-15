Для Path of Exile представили бесплатное дополнение «Нашествие»

Студия Grinding Gear Games рассказала о следующем крупном обновлении с новой лигой под названием «Нашествие».

В дополнении «Нашествие» вам предстоит наполнить Кровавый горн вражеской кровью, а затем перейти в бушующий ужасами Рэкласт альтернативной реальности, чтобы сразить сильных демонов и создать мощные предметы.

По сюжету таинственная незнакомка передаёт персонажу ржавое устройство «Кровавый горн» — он наполняется кровью убитых монстров. Как только в нём окажется достаточно крови, устройство можно будет активировать и переместиться в параллельный мир, где Рэкласт подвергся нашествию демонов.

Чем больше крови удастся собрать в «Горн», тем дольше можно будет оставаться в параллельном мире. При этом чем дольше там находиться, тем больше урона наносят демоны. «Горне» позволит улучшать ваши предметы — степень усиления будет зависить от количества убитых врагов в «другом» Рэкласте.

В октябрьское дополнение входит:

Лига испытаний « Нашествие »;

»; Новые камни умений;

Переработка древа пассивных способностей;

Новые возможности для гильдий;

Новые уникальные предметы и многое другое.

Разработчики также подправили баланс активных и пассивных умений, добавив нишевым способностям степени мастерства. В игре появятся новые уровни сложности с лучшими наградами — для тех, кому хочется испытать своих самых сильных персонажей в бою. Ознакомиться с остальными деталями обновления можно здесь.

Релиз бесплатного дополнения состоится 22 октября в 22:00 мск на ПК. До консолей оно доберётся чуть позже — 27 октября.