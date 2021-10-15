Для Path of Exile представили бесплатное дополнение «Нашествие»

Студия Grinding Gear Games рассказала о следующем крупном обновлении с новой лигой под названием «Нашествие».
В дополнении «Нашествие» вам предстоит наполнить Кровавый горн вражеской кровью, а затем перейти в бушующий ужасами Рэкласт альтернативной реальности, чтобы сразить сильных демонов и создать мощные предметы.
По сюжету таинственная незнакомка передаёт персонажу ржавое устройство «Кровавый горн» — он наполняется кровью убитых монстров. Как только в нём окажется достаточно крови, устройство можно будет активировать и переместиться в параллельный мир, где Рэкласт подвергся нашествию демонов.
Чем больше крови удастся собрать в «Горн», тем дольше можно будет оставаться в параллельном мире. При этом чем дольше там находиться, тем больше урона наносят демоны. «Горне» позволит улучшать ваши предметы — степень усиления будет зависить от количества убитых врагов в «другом» Рэкласте.
В октябрьское дополнение входит:
- Лига испытаний «Нашествие»;
- Новые камни умений;
- Переработка древа пассивных способностей;
- Новые возможности для гильдий;
- Новые уникальные предметы и многое другое.
Разработчики также подправили баланс активных и пассивных умений, добавив нишевым способностям степени мастерства. В игре появятся новые уровни сложности с лучшими наградами — для тех, кому хочется испытать своих самых сильных персонажей в бою. Ознакомиться с остальными деталями обновления можно здесь.
Релиз бесплатного дополнения состоится 22 октября в 22:00 мск на ПК. До консолей оно доберётся чуть позже — 27 октября.
- 15 октября 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:11
-
09:56
-
09:15
-
02:13
-
02:00
-
00:07
- 14 октября 2021
-
23:01
-
22:40
-
18:44
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
15:54
-
14:57
-
14:56
-
14:50
-
14:39
-
14:01
-
13:58
-
13:41
-
12:51
-
12:35
-
12:17
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:54
-
10:33
-
10:21
-
10:09
-
09:45
-
09:05