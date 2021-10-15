Энтузиаст нарисовал кроссовер Mario Party и «Игры в кальмара»

Пользователь Reddit под ником JTrace18 нарисовал арт, где изобразил культовых героев игр Nintendo в образах персонажей популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».
На арте Mario Party можно увидеть Марио, Варио, Луиджи, принцессу Пич и других героев. Они одеты в спортивные зелёные костюмы с номерами. Все персонажи потрёпаны, будто вернулись с очередной детской забавы на тайной базе. Над ними красуется большой блок со знаком вопроса и крупной суммой денег внутри — 45,6 млрд монет.
Аудитории понравилась работа, а автор заявил, что планирует сделать ещё один арт, но уже непосредственно с участием персонажей в игре «Тише едешь, дальше будешь» прямиком из сериала. В состязании нужно перейти с одной стороны на другую и вовремя останавливаться на специальный сигнал. Это первое испытание, с которым столкнулись герои «Игры в кальмара».
13 октября стало известно, что шоу «Игры в кальмара» стало самым популярным на Netflix. На тот момент его посмотрело более 111 млн домохозяйств, а сейчас это число, вероятно, ещё больше.
- 15 октября 2021
-
13:33
-
13:28
-
13:25
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:16
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:11
-
09:56
-
09:15
-
02:13
-
02:00
-
00:07
- 14 октября 2021
-
23:01
-
22:40
-
18:44
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
15:54
-
14:57
-
14:56
-
14:50
-
14:39
-
14:01
-
13:58
-
13:41
-
12:51
-
12:35
-
12:17
-
11:32