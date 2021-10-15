Энтузиаст нарисовал кроссовер Mario Party и «Игры в кальмара»

Пользователь Reddit под ником JTrace18 нарисовал арт, где изобразил культовых героев игр Nintendo в образах персонажей популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

На арте Mario Party можно увидеть Марио, Варио, Луиджи, принцессу Пич и других героев. Они одеты в спортивные зелёные костюмы с номерами. Все персонажи потрёпаны, будто вернулись с очередной детской забавы на тайной базе. Над ними красуется большой блок со знаком вопроса и крупной суммой денег внутри — 45,6 млрд монет.

Аудитории понравилась работа, а автор заявил, что планирует сделать ещё один арт, но уже непосредственно с участием персонажей в игре «Тише едешь, дальше будешь» прямиком из сериала. В состязании нужно перейти с одной стороны на другую и вовремя останавливаться на специальный сигнал. Это первое испытание, с которым столкнулись герои «Игры в кальмара».

13 октября стало известно, что шоу «Игры в кальмара» стало самым популярным на Netflix. На тот момент его посмотрело более 111 млн домохозяйств, а сейчас это число, вероятно, ещё больше.