Удар щитом без оглушения и увеличенная дальность — как изменится Бригитта в Overwatch 2?

Старший дизайнер персонажей Overwatch 2 Джефф Гудман рассказал, какие изменения ждут Бригитту в сиквеле. Персонажу ослабят одни способности, но усилят другие.

Как изменится Бригитта?

В Overwatch 2 удар щитом больше не будет оглушать противников;

Этот удар сможет проходить, например, через щит Райндхарта и наносить ещё больше урона;

Изначально разработчики не хотели повышать урон от удара щитом из-за эффекта оглушения, но способность будет сбалансированной, поскольку не будет стана;

Значительным изменением Бригитты станет увеличение дальности удара щитом в два раза. По словам Гудмана, это сделает героиню намного проворнее;

Удар щитом активирует пассивный навык, который в течение пяти секунд восстанавливает 80 единиц здоровья самой Бригитте и всем союзникам в радиусе около 17 метров;

Несмотря на новые преимущества Бригитты в бою, перезарядка удара щитом будет намного дольше. Разработчики не отрицают, что к релизу это может измениться.

По словам Джеффа Гудмана, персонажи поддержки будут играть очень важную роль даже в схватках 5 на 5. Их будут чаще и больше бить, поэтому пригодится помощь союзников.

Даты выхода у Overwatch 2 по-прежнему нет. Ранее Blizzard заявила о желании выпустить игру до лета 2022 года. Разработка может затянуться из-за добавления различных фишек и особенностей.