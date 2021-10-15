Удар щитом без оглушения и увеличенная дальность — как изменится Бригитта в Overwatch 2?
Поделиться
Старший дизайнер персонажей Overwatch 2 Джефф Гудман рассказал, какие изменения ждут Бригитту в сиквеле. Персонажу ослабят одни способности, но усилят другие.
Как изменится Бригитта?
- В Overwatch 2 удар щитом больше не будет оглушать противников;
- Этот удар сможет проходить, например, через щит Райндхарта и наносить ещё больше урона;
- Изначально разработчики не хотели повышать урон от удара щитом из-за эффекта оглушения, но способность будет сбалансированной, поскольку не будет стана;
- Значительным изменением Бригитты станет увеличение дальности удара щитом в два раза. По словам Гудмана, это сделает героиню намного проворнее;
- Удар щитом активирует пассивный навык, который в течение пяти секунд восстанавливает 80 единиц здоровья самой Бригитте и всем союзникам в радиусе около 17 метров;
- Несмотря на новые преимущества Бригитты в бою, перезарядка удара щитом будет намного дольше. Разработчики не отрицают, что к релизу это может измениться.
По словам Джеффа Гудмана, персонажи поддержки будут играть очень важную роль даже в схватках 5 на 5. Их будут чаще и больше бить, поэтому пригодится помощь союзников.
Даты выхода у Overwatch 2 по-прежнему нет. Ранее Blizzard заявила о желании выпустить игру до лета 2022 года. Разработка может затянуться из-за добавления различных фишек и особенностей.
Комментарии
- 15 октября 2021
-
13:33
-
13:28
-
13:25
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:16
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:11
-
09:56
-
09:15
-
02:13
-
02:00
-
00:07
- 14 октября 2021
-
23:01
-
22:40
-
18:44
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
15:54
-
14:57
-
14:56
-
14:50
-
14:39
-
14:01
-
13:58
-
13:41
-
12:51
-
12:35
-
12:17
-
11:32
Партнерский контент