Финальные боссы Dark Souls 3 и Bloodborne схлестнулись в бою

Разработчики мода «Call of the Abyss» показали схватку Рыцаря-раба Гаэля и Сироты Косы — финальных боссов из дополнений для Dark Souls 3 и Bloodborne.
Бой стал возможен благодаря портированию ассетов, ИИ и анимаций из PS4-эксклюзива Bloodborne в ПК-версию Dark Souls 3.
Call of the Abyss — фанатский мод для Dark Souls 3, полностью меняющий оригинальную игру. Разработчики соединили боевые системы двух последних проектов SoulsBorne, добавили более 200 видов оружия и 40 элементов брони из других частей серии.
Помимо переработанной боевой системы, авторы добавили новые локации, полностью озвученных NPC с линейкой заданий и переработали систему ковенантов. Мод доступен на ПК в раннем доступе и находится в состоянии альфа-версии — это значит, что в нём встречаются баги, а ИИ врагов может сбоить.
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