Опять скандал: в титры Metroid Dread не добавили всех разработчиков

Студия MercurySteam ответила на критику бывших разработчиков — они пожаловались на отсутствие своих имён в титрах Metroid Dread. Компания опубликовала заявление в испанском журнале Vandal.

Разработчики должны работать над игрой минимум 25% времени от полного срока разработки, чтобы попасть в титры. Однако для некоторых работников существуют исключения.

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Например, 3D-художник Роберто Мехиас рассказал в своём LinkedIn, что работал над проектом восемь месяцев, однако не был упомянут в списке разработчиков.

И всё вроде бы логично: хотя в финальном продукте есть его наработки, он проработал меньше четверти производственного цикла в три года.

В статье Vandal также упоминается анонимная сотрудница, проработавшая около 11 месяцев над Metroid Dread. Она считает, что ситуация с «25% для попадания в титры» придумана руководством. По её словам, некоторые сотрудники оказались в списке, проработав даже меньше полугода.

3D-аниматор Таня Пеньяранда Эрнандес поделилась своей историей: она отработала семь месяцев, занимаясь анимацией основных персонажей игры.

Очень грустно видеть, что за свою работу я даже не получила упоминания в титрах. Особенно трудно это принять, когда видишь свою работу практически в каждом игровом моменте финального продукта.

Подобные истории всё чаще встречаются в индустрии. Год назад издание Kotaku опубликовало расследование, что таким образом менеджмент наказывает бывших работников, которые по разным причинам покинули проект. Из-за этого разработчикам сложно доказать будущему работодателю участие в том или ином проекте — и это понижает их шансы устроиться на работу.

Metroid Dread — первая крупная 2D-игра в серии за 19 лет, вышедшая 8 октября на Nintendo Switch. Игра получила положительные отзывы от журналистов. На Metacritic у экшена 89 баллов от критиков и 88 от игроков.