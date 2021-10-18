Стримеры смогут транслировать премьеру сериала «Аркейн» по League of Legends

Компания Riot Games сообщила о том, что стримеры со всего мира смогут транслировать премьеру сериала «Аркейн» по League of Legends на своих каналах Twitch. Дебютная серия шоу выйдет на платформе Netflix 7 ноября в 05:00 МСК — через несколько часов после финала Чемпионата мира по LoL. Русскоязычные зрители смогут посмотреть повтор трансляции в 13:00 МСК.
Кроме показа первого эпизода, на Twitch пройдёт празднование премьеры сериала в штаб-квартире Riot Games в Лос-Анджелесе. Зрители смогут делиться эфиром приглашённых стримеров и представителей СМИ из 30 стран посредством совместных трансляций, а также получать бонусы для игр Riot Games через Twitch Drops.
Глава отдела кроссигровых событий и ответственный за сотрудничество в Riot Games Брендон Миао (Brandon Miao) считает важными возможность проведения премьеры в любой точке мира и интерес игроков к сюжету LoL.
К созданию сериала нас подтолкнул интерес игроков со всего света к сюжетной составляющей League of Legends. Поэтому совершенно логично, что первую серию «Аркейн» игровое сообщество сможет посмотреть вместе. Разрабатывая приуроченное к премьере мероприятие, мы соединили традиционные методы развлекательной индустрии с цифровыми технологиями, благодаря которым событие станет доступно игрокам и зрителям в любой точке мира. Таким образом все сообщество сможет разделить радость от нашего подарка поклонникам LoL
События «Аркейн» развернутся между двумя городами: неблагополучным Зауном и прогрессивным Пилтовером. Хрупкое равновесие между поселениями нарушает изобретение хекстека — технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию. Шоу будет разбито на три части, по три серии в каждой.
Создатели отметили, что сериал станет самодостаточным произведением. Для комфортного просмотра зрителям не потребуется быть знакомыми со вселенной LoL.
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