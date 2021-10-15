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Комментатора LighTofHeaveN больше не будет на TI10. Он объяснил нам, что случилось

Комментатора LighTofHeaveN больше не будет на TI10. Он объяснил нам, что случилось
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Вчера на русскоязычной трансляции The International 2021 по Dota 2 произошёл неприятный инцидент.

Комментатор Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов пошутил про участников Natus Vincere Алексея solo Березина и Ивана Artstyle Антонова. После этого его отстранили от работы на чемпионате. Мы задали ему несколько вопросов о ситуации и выяснили, чем он займётся дальше.

— Во многих пабликах завирусился клип этой цитатой. Судя по всему, именно он повлиял на твоё дальнейшее сотрудничество с Valve. Это правда, и были ли другие причины?

— По сути, да. Критикуемые были не очень рады тому, что я сказал. Но я бы искренне хотел, чтобы они (Artstyle и Solo) обратили внимание на содержание моего комментария, использовали его себе во благо, и в будущем быстрее приходили к взаимопониманию.

— На фоне всего, что происходило в медиаполе Dota 2 все эти годы, твои слова выглядят совсем не токсично. Можно вспомнить «Инвалида Mushi». Даже Solo славится тем, что может откровенно и, что важно, самоиронично высказываться на публике: «Теперь мы бомжи и нам всё равно». Кто обиделся в итоге? Или просто времена другие наступили?

— Всё меняется. Думаю, в формате произошедшего на данном турнире некорректно обсуждать то, что происходило пять лет назад. Многие из нас допускали, допускают и будут допускать ошибки в информационном поле, и я в том числе.

— Предоставил ли организатор трансляции регламент или бриф работникам студии? На основании чего сделали вывод об уместности или неуместности слов сотрудника?

— Чёткого регламента, что можно говорить и что нельзя, я не видел ни у одной компании и ни разу за все эфиры. И не факт, что скоро увижу. Есть то, что кажется очевидным, но у многих разные мнения, как вести эфир. Если брать фидбэк аудитории, она до сих пор не пришла и вряд ли придёт к образу идеального эфира, который понравится всем.

Одним нравится стрим NS, другим Nix, а третьим — официальная трансляция, потому что у каждого зрителя свои потребности. Последние три года я работал критиком в большинстве эфиров, и мне такой формат очень нравится. Так как у меня огромная страсть к честному и порой жёсткому разбору полётов, думаю, что узнавать о формате эфира в моём случае нужно было в первую очередь. Это далеко не везде приветствуется. Иногда завидую «работягам» в комментариях где-либо. Ведь они свободны и имеют право высказываться как угодно, без последствий.

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— Чем теперь будешь заниматься?

— Без понятия, где окажусь. Продолжаю плыть по волне настроения и удовольствия, и чёрт его знает куда жизнь занесёт меня дальше. Благо, моя студия поддерживает меня и понимает. Поэтому, как минимум, ближайшее время ищите меня там же, на трансляциях RuHub, а дальше посмотрим.

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LighTofHeaven — один из самых олдовых дотеров СНГ. В 2011 году вместе с составом NAVI он выиграл первый The International, а спустя некоторое время стал комментатором. Его можно часто встретить на трансляциях различных соревнований.

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. Лучшие команды мира сражаются за рекордный призовой фонд в $ 40 млн. СНГ на чемпионате представляют Virtus.pro и Team Spirit.

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