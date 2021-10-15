150 ГБ и GTX 1060: в Steam появились системные требования «Стражей Галактики»
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На странице «Стражей Галактики» в Steam появились системные требования экшена. В целом они более чем скромные, что даже удивительно, учитывая релиз не только на консолях нового поколения, но и на PS4 с Xbox One.
Минимальные требования
- ОС — Windows 10 (версия 1803)
- Процессор — Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400
- Видеокарта — GeForce GTX 1060 или Radeon RX 570
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 150 ГБ.
Рекомендуемые требования
- Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта — GeForce GTX 1660 Super или Radeon RX 590
- Оперативная память — 16 ГБ.
«Стражи Галактики» выходят 26 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Недавно мы подготовили материал с главной информацией об игре, а ещё сегодня появилось множество подробностей и геймплейных видео экшена.
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