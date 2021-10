Цена и дата запуска новой подписки Nintendo Switch Online — она стоит до 6299 рублей

Nintendo на трансляции по дополнениям для Animal Crossing: New Horizons объявила цены на расширенную версию Nintendo Switch Online — так называемый пакет расширений, куда входят не только бонусы базовой подписки, но и классические игры с Nintendo 64 и SEGA Mega Drive.

Стоимость подписки на одного пользователя увеличится с 1399 до 3999 рублей, а семейный абонемент на 8 аккаунтов подорожает с 2449 до 6299 рублей. Подписчики NSO смогут обновиться до пакета расширений со скидкой, которая автоматически высчитывается с учётом оставшегося срока актуальной подписки.

Пакет расширений для Nintendo Switch Online запустят 26 октября.

Вместе с анонсом цены Nintendo рассказала об особенностях пакета расширений:

Игры с Nintendo 64 работают в более высоком разрешении;

Любую игру можно сохранить в любой момент — таких слотов будет четыре;

В игры добавят поддержку мультиплеера по интернету;

Бесплатный доступ к платному дополнению Happy Home Paradise для Animal Crossing: New Horizons.

Игры Nintendo 64 в пакете расширений NSO

Super Mario 64

Mario Kart 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Dr. Mario 64

Mario Tennis

Yoshi's Story

WinBack: Covert Operations

Star Fox 64

Sin and Punishment.

После запуска добавят The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario и Pokémon Snap.

Игры SEGA Mega Drive в пакете расширений NSO

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Shinobi 3

Strider.

После запуска сервиса список также будет расширяться.