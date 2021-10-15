По игре «Герои Меча и Магии 3» делают настолку

Ubisoft совместно с польской компаний Archon объявили о создании настольной игры по третьей части «Героев Меча и Магии». Запуск компании по сбору денежных средств на Kickstarter планируется на ноябрь 2022 года.
Изначально в настолке сделают три фракции: Инферно, Замок и пока неназванная. Демоны получат в качестве героя Ксерона, а люди — Катерину Айронфист. Для каждой стороны подготовили своих существ вроде дьяволы, драконы и архангелы.
Они представлены в виде фигурок — всего их около 30. Сопровождать статуэтки будут специальные карточки с созданиями. Вдобавок планируется создать заклинания вроде усиленной брони и различные артефакты, повещающие характеристики. Свою фигурку и карточку гарантированно получит медуза.
Цена обычной версии настольной игры составил $ 99 (примерно 7500 рублей). Авторы не отрицают и появление расширений в виде дополнительных персонажей, фракций и многого другого. Оформлением занимается художница Яна Венгерова.
- 15 октября 2021
-
20:00
-
19:44
-
19:28
-
19:23
-
19:13
-
18:13
-
17:45
-
17:37
-
17:00
-
16:41
-
16:31
-
16:21
-
15:45
-
15:30
-
14:42
-
14:21
-
13:33
-
13:28
-
13:25
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:16
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:11
-
09:56
-
09:15
-
02:13
-
02:00
-
00:07
- 14 октября 2021
-
23:01
-
22:40