По игре «Герои Меча и Магии 3» делают настолку

Ubisoft совместно с польской компаний Archon объявили о создании настольной игры по третьей части «Героев Меча и Магии». Запуск компании по сбору денежных средств на Kickstarter планируется на ноябрь 2022 года.

Изначально в настолке сделают три фракции: Инферно, Замок и пока неназванная. Демоны получат в качестве героя Ксерона, а люди — Катерину Айронфист. Для каждой стороны подготовили своих существ вроде дьяволы, драконы и архангелы.

Они представлены в виде фигурок — всего их около 30. Сопровождать статуэтки будут специальные карточки с созданиями. Вдобавок планируется создать заклинания вроде усиленной брони и различные артефакты, повещающие характеристики. Свою фигурку и карточку гарантированно получит медуза.

Цена обычной версии настольной игры составил $ 99 (примерно 7500 рублей). Авторы не отрицают и появление расширений в виде дополнительных персонажей, фракций и многого другого. Оформлением занимается художница Яна Венгерова.