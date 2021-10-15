«Человек-паук: Нет пути домой» станет финалом трилогии с Томом Холландом

Актёр Том Холланд рассказал изданию Entertainment Weekly о будущем франшизы про Человека-паука. По его словам, «Нет пути домой» станет кульминацией трилогии, которая началась с ленты «Возвращение домой». Также появилась пара свежих кадров.
Холланд подчеркнул, что для всей команды триквел выражает завершение франшизы. Актёр точно не знает, будут ли ещё фильмы про Человека-паука, но если такое случится, то в них многое изменится.
Мы бы дали новой франшизе время, чтобы придумать что-то другое и изменить фильмы. Произойдет это или нет, я не знаю. Но всё сложилось к тому, что это конец.
В «Нет пути домой» появится актёр Альфред Молина в образе Доктора Осьминога. По словам Холланда, наблюдать за Молиной в ходе его знакомства с новыми технологиями было забавно. Нынешний исполнитель роли Питера Паркера назвал актёра приятным человеком.
Напоследок стало известно, что в триквеле будет больше сцен с рукопашными боями. Том Холланд и режиссёр Джон Уоттс хотели сделать ленту более интуитивной, в чём помогла магия Доктора Стрэнджа.
Главные роли в ленте исполнили Том Холланд, Зендая, Джейми Фокс, Альфред Молина и многие другие. Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 16 декабря.
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