Мини-холодильники Xbox Series X появятся в России не раньше 2022 года

Microsoft уже 19 октября начнёт сбор предварительных заказов на мини-холодильник в стиле Xbox Series X всего за 7500 рублей ($ 99). Правда, до конца года технику официально завезут только в 10 стран, включая США и Великобританию.

Мы поинтересовались у российского представителя Xbox касательно планов на выпуск устройства в России.

Ограничения в цепочке поставок привели к замедлению производства во многих отраслях, но мы активно работаем над тем, чтобы дать возможность большему числу фанатов приобрести Xbox Mini Fridge, и продолжим расширять региональную доступность в 2022 году!

Представители издательства не стали подтверждать или опровергать планы по выпуску мини-холодильника в России, лишь отметив, что стараются расширить географию доступности устройства как можно скорее.