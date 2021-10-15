Мини-холодильники Xbox Series X появятся в России не раньше 2022 года
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Microsoft уже 19 октября начнёт сбор предварительных заказов на мини-холодильник в стиле Xbox Series X всего за 7500 рублей ($ 99). Правда, до конца года технику официально завезут только в 10 стран, включая США и Великобританию.
Мы поинтересовались у российского представителя Xbox касательно планов на выпуск устройства в России.
Ограничения в цепочке поставок привели к замедлению производства во многих отраслях, но мы активно работаем над тем, чтобы дать возможность большему числу фанатов приобрести Xbox Mini Fridge, и продолжим расширять региональную доступность в 2022 году!
Представители издательства не стали подтверждать или опровергать планы по выпуску мини-холодильника в России, лишь отметив, что стараются расширить географию доступности устройства как можно скорее.
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