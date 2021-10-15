Team Spirit обыграла Virtus.pro в нижней сетке TI10 и выбила её с чемпионата мира

Российская команда Team Spirit расправилась с VIrtus.pro в нижней сетке плей-офф The International 2021 по Dota 2. В очень затяжном матче коллектив одолел соперника со счётом 2:1 и прошёл в следующий раунд.

В следующем матче Team Spirit сразится с победителем пары Vici Gaming — Invictus Gaming. Победитель пройдёт в финал лузеров, где сыграет с проигравшим в поединке PSG.LGD — Team Secret. Полуфинал нижней сетки состоится 16 октября в 16:00 мск.

Virtus.pro покинула чемпионат на 5-6 месте, заработав $ 2,4 млн. Молодому составу во главе с Виталием Save Мельником не удалось разрушить проклятие The International: во все предыдущие разы клуб останавливался именно на этой позиции.

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. На турнире остались только лучшие команды мира, которые разделят большую часть призового фонда в $ 40 млн. Победитель ивента заберёт $ 18,2 млн, серебряный призёр — $ 5,2 млн.