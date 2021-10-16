Activision отреагировала на утечку нового античита Call of Duty: Warzone
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Не успела Activision представить новый античит для Call of Duty, как часть его уже утекла. Однако издатель публично прокомментировал случившееся, отметив, что это ранняя версия и ничего страшного не случилось.
Ricochet Anti-Cheat сейчас тестируют в контролируемой среде. Мы до чёртиков тестируем его, прежде чем установить его на ваши ПК. В рамках тестов мы предоставляем раннюю версию драйвера избранным партнёрам.
Запуск нового античита разделили на три этапа, а сам он состоит из двух элементов — серверного на стороне разработчиков и kernal-драйвера для установки на компьютеры пользователей. Утекла часть ранней версии именно второго.
Новость по темеДля Call of Duty: Warzone анонсировали новый античит — Ricochet
Серверное обновление сначала произойдёт в Call of Duty: Vanguard (5 ноября), затем его вместе с драйвером для ПК выпустят для Call of Duty: Warzone (предположительно 23 ноября), а сам драйвер в Call of Duty: Vanguard добавят ещё позже — до конца года.
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