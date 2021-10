Activision отреагировала на утечку нового античита Call of Duty: Warzone

Не успела Activision представить новый античит для Call of Duty, как часть его уже утекла. Однако издатель публично прокомментировал случившееся, отметив, что это ранняя версия и ничего страшного не случилось.

Ricochet Anti-Cheat сейчас тестируют в контролируемой среде. Мы до чёртиков тестируем его, прежде чем установить его на ваши ПК. В рамках тестов мы предоставляем раннюю версию драйвера избранным партнёрам.

Запуск нового античита разделили на три этапа, а сам он состоит из двух элементов — серверного на стороне разработчиков и kernal-драйвера для установки на компьютеры пользователей. Утекла часть ранней версии именно второго.

Новость по теме Для Call of Duty: Warzone анонсировали новый античит — Ricochet

Серверное обновление сначала произойдёт в Call of Duty: Vanguard (5 ноября), затем его вместе с драйвером для ПК выпустят для Call of Duty: Warzone (предположительно 23 ноября), а сам драйвер в Call of Duty: Vanguard добавят ещё позже — до конца года.