FIFA хочет официально работать не только с EA

Конфликт между FIFA и EA последнюю неделю обрастал всё новыми подробностями, а теперь футбольная организация публично прокомментировала случившееся.
В FIFA официально заявили, что хотят работать не только с Electronic Arts, но и с другими игровыми разработчиками. Организация хочет сделать это для расширения собственного портфолио. Лицензией не должна пользоваться лишь одна компания.
Международная федерация уже ведёт переговоры с разными разработчиками, издателями и инвесторами для заключения новых соглашений. Во многом FIFA заинтересована в киберспортивном развитии футбола, которое, похоже, не настолько интересует компанию EA.
По данным СМИ, камнем преткновения между EA и FIFA стало желание футбольной организации получать больше денег, тогда как игровой издатель не хотел делиться выручкой. В итоге EA уже публично заявила, что планирует переименовать свою серию — возможно, новым наименованием станет EA Sports FC.
FIFA 22 вышла в начале октября и показала рекордный старт для серии. EA выпускает игры серии FIFA с 1993 года.
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