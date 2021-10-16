Valve анонсировала нового героя в Dota 2 — им станет Marci из аниме от Netflix

Перед финальными матчами The International 2021 по Dota 2 компания Valve представила нового персонажа, который появится в MOBA уже осенью. Дебютантом станет Marci — одна из ключевых героинь аниме DOTA: Dragon's Blood.
В коротком тизере она сражается с крипами, а затем побеждает лесного монстра. Видео начинается в стилистике шоу Netflix, а затем плавно переходит на движок Dota 2.
Пока неизвестно, какими способностями будет обладать Marci. В аниме она представлена ловким бойцом, который активно орудует луком и не знает равных в ближнем бою за счёт ловкости и манёвренности. Судя по всему, девушка станет Core-героем, ориентированным на нанесение урона.
Valve всегда анонсирует нового героя в Dota 2 во время The International. На трансляции также показали дебютный трейлер второго сезона DOTA: Dragon's Blood. Премьера состоится в январе 2022 года на Netflix.
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