Вышел трейлер второго сезона аниме DOTA: Dragon's Blood

Valve и Netflix анонсировали второй сезон аниме DOTA: Dragon's Blood и показали его трейлер. Продолжение шоу выйдет в онлайн-кинотеатре в январе 2021 года.

Во втором сезоне шоу появится Lina. В трейлере показали её битву с Dragon Knight, который научился превращаться в огнедышащего дракона. Судя по всему, огненная волшебница станет одним из ключевых персонажей продолжения вместе с Дэвионом. В шоу также вернутся Mirana, Invoker и другое герои.

Трейлер второго сезона

Кадры второго сезона

Первый сезон DOTA: Dragon's Blood вышел на Netlifx в марте 2021 года. Шоу вызвало большой интерес у зрителей СНГ и в ряде других стран, а также значительно повлияло на саму Dota 2.

В Battle Pass в честь The International 2021 появился образ Дэвиона для Dragon Knight, а перед стартом финальных матчей Valve анонсировала нового героя в MOBA — им оказалась Marci.