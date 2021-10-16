Дуэйн Джонсон показал первое появление «Чёрного Адама» на DC FanDome 2021

На DC FanDome 2021 актёр Дуэйн «Скала» Джонсон представил первую сцену из грядущего «Чёрного Адама» с первым появлением антигероя. Он сталкивается с наёмниками, которые безуспешно пытается застрелить его.

Чёрный Адам некогда был злодеем Шазама, но со временем его представили именно как антигероя. Фильм, который Дуэйн Джонсон пытался сделать изо всех сил уже много лет, расскажет историю становления героя. Во время выступления актёр заявил, что в фильме много невероятных экшен-сцен — в таком он ещё не снимался.

Вдобавок создатели картины планируют каким-то образом «изменится» киновселенную DC. Фильм уже снят и недавно стартовало процесс монтажа и наложения эффектов. При этом премьера ожидается уже довольно скоро, в конце июля 2022 года.