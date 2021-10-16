Сразу 28 секунд геймплея Elden Ring утекло — всё же Dark Souls 4?

На YouTube неожиданно появилось сразу 28 секунд геймплея Elden Ring, где можно впервые взглянуть на местный виртуальный мир. Тут важно отметить, что мы до сих пор не видели живой игрового процесса.

Неудивительно, но по механикам и визуально игра напоминает Dark Souls 3 (с прыжком из Sekiro: Shadows Die Twice). В студии FromSoftware и не особо скрывают, что фактически делают наследницу своей главной серии. Главной причиной сменить название стали ограничения по мифологии — в команде хотели создать абсолютно новый мир.

Сейчас игра находится на финальной прямой: она уже получила возрастной рейтинг в паре регионов, поэтому релиз наверняка случится в заявленную дату — 28 января 2022 года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.