В тизере фильма «Флэш» показали уши Бэтмена

Во время DC FanDome 2021 показали первый тизер фильма «Флэш», где показали Бэтмена — судя по всему, из классических фильмов Тима Бёртона в исполнении Майкла Китона. В самом видео мы увидели только уши костюма.

Лента расскажет о событии флэшпоинт — в оригинальном произведении рассказывалось о том, как Барри в попытке предотвратить смерть своей матери изменил реальность. Что именно будет в фильме, кроме сразу двух версий Бэтмена (старого Майкла Китона и более молодого Бена Аффлека), неизвестно.

В тизере прямо говорят, что Флэш может путешествовать между мирами и временными линиями.

Съёмки фильма всё ещё продолжаются, а его премьера ожидается лишь через год — в ноябре 2022 года. Постановщиком выступает Андрес Мускьетти, известный по двум частям «Оно» и хоррора «Мама».