Капитан Team Spirit: Мы выиграли такой большой приз! Не знаю, будем ли играть в Dota 2
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Игрок Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал победу своей команды на The International 10 по Dota 2. Отвечая на вопрос о защите титула в следующем году, киберспортсмен отметил, что коллектив выиграл слишком большой приз. Победитель TI10 получил $ 18,2 млн, что в переводе превышает миллиард рублей.
«Вообще не знаю, что сказать, — улыбался Miposhka. — Даже не уверен, что это [защита титула] случится. Мы будем думать о будущем позже. Не знаю, что мы будем делать дальше. Может быть, кто-то даже закончит карьеру. Просто мы выиграли такой большой приз! Есть ли вообще смысл теперь играть в «Доту»?
Team Spirit стала чемпионом мира по Dota 2, обыграв в финале команду PSG.LGD. Матч завершился со счётом 3:2. По ходу встречи Team Spirit выигрывала 2:0.
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