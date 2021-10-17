Эмоции российской команды Team Spirit после победы на чемпионате мира по Dota 2

Несколько часов назад закончился The International 2021 — крупнейший чемпионат мира по Dota 2 с призовым фондом более $ 40 млн. Российская команда Team Spirit одержала победу в турнире и увезла с собой более $ 18 млн. В этом материале мы собрали эмоции победителей.

Эмоции сразу после победы

После победы в пятой решающей карте коллектив по привычке пошёл на выход, но только керри команды Илья Yatoro Мулярчук вспомнил, что трофей уже завоёван.

Yatoro указывает на Аегис

TORONTOTOKYO и Yatoro не верят в произошедшее

Во время интервью с победителями капитан команды Вячеслав Miposhka Найдёнов сообщил, что о дальнейших планах игроки состава пока не думали и сейчас не готовы говорить, что их ждёт дальше.

Я не знаю, что будет дальше. И вообще не знаю, стоит ли нам играть после этого трофея в Dota 2. Пока я не готов сказать, что будет дальше.

Селфи команды во время интервью

Найдёнов также поблагодарил менеджера состава Дмитрия korb3n Белова и фанатов команды.

Всё благодаря нашему менеджеру korb3n, без него ничего этого бы не было. Спасибо каждому фанату, который болел за нас на протяжении этого турнира. Особенно тем, кто писал мне после каждой победы: «Вперёд, вы справитесь». Ваша поддержка заряжала нас.

Магомед Collapse Халилов c Аегисом Чемпионов

Через некоторое время команда поучаствовала в «Поздней катке» — вечернем шоу с аналитикой прошедших матчей. Team Spirit пришла туда полным составом без Miposhka. Во время беседы игроки поделились своими впечатлениями о The International 10 и рассказали, куда потратят призовые $ 18 млн.

Самым интересным матчем турнира Илья Yatoro Мулярчук назвал противостояние с Virtus.pro в нижней сетке за выход в четвертьфинал.

С ними было очень тяжело играть. Возможно, даже напряжённее, чем в финале — в нём игры были какие-то однокалиточные.

Коллектив на «Поздней Катке»

После этого коллектив ответил на вопрос траты призовых: все, кроме Магомеда Collapse Халилова, сообщили о том, что купят жильё, а Yatoro хочет приобрести домик для кошки.

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Я не знаю, у меня всё есть, даже нечего покупать.

Александр TORONTOTOKYO Хертек рассказал, что после второй победы подряд над LGD не верил в собственную победу и для него первые игры были слишком лёгкими.

Единственный момент, когда я почувствовал себя некомфортно — когда мы вели 2:0 в матче с LGD. Я сказал: «Что, мы реально Инт выиграем?» Но потом я отбросил эти эмоции, и мы отдали две карты. Но всё закончилось хорошо.

В заключение коллектив поблагодарил фанатов. Первым высказался Мирослав Miroslaw Колпаков.

Хочу передать всем большое спасибо за поддержку. Я читал почти всё, что мне писали в «Инсте». Вы всё время поддерживали, даже после падений. Было приятно читать.

Александр TORONTOTOKYO Хертек пообещал одержать победу и в следующем году.

Мы ещё в следующем году победим. Хотелось бы со зрителями.

The International 2021 прошёл с 7 по 17 октября в Бухаресте. Лучшие команды мира разыграли $ 40 млн. Второй представитель СНГ — Virtus.pro — остановился на 5-6-м месте с $ 1,4 млн призовых.