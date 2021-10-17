NAVI поздравили Team Spirit с победой на The International 10

Украинский клуб Natus Vincere поздравил команду Team Spirit с титулом лучшей команды по Dota 2. NAVI опубликовали в своём «твиттере» фразу: «Добро пожаловать в клуб» и эмодзи рукопожатия. Team Spirit ответила тем же.

NAVI — первый чемпион The International 10, который состоялся в 2011 году. Тогда за победу команда получила $ 1 млн призовых.

The International 2021 прошёл в Бухаресте. С 7 по 17 октября лучшие команды мира боролись за призовой фонд в размере $ 40 млн. Победитель — Team Spirit — забрал $ 18,2 млн призовых.

До сих пор коллектив из СНГ не мог выиграть главный приз TI на протяжении 10 лет. Только в 2011 году это удалось команде Natus Vincere, с тех пор команда из СНГ не могла поднять над головой Аегис.