Александр Головин — о победе Team Spirit: понимаю, насколько было сложно выиграть турнир

Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал победу российской команды Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2:

«Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но я понимаю, насколько было сложно выиграть этот турнир. Так что парни просто молодцы, добились яркой победы и заработали неплохие призовые», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин — давний поклонник видеоигр и киберспорта. В интервью Евгению Савину он рассказывал, что чаще всего играет в Counter-Strike и Dota 2: «В Counter-Strike играю два года, а в «Доту» с шестого класса играл».

The International 10 проходил в Бухаресте, и в финале Team Spirit победила PSG.LGD — 3:2. За победу Team Spirit получила $ 18,2 млн.