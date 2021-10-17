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Игроки Team Spirit ответили, как потратят $ 18 млн призовых от The International 10

Игроки Team Spirit ответили, как потратят $ 18 млн призовых от The International 10
Игроки Team Spirit ответили, как потратят $18 млн
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Вместе с Аегисом лучшая команда мира по Dota 2 получает большую сумму призовых. В этом году это $ 18,2 млн. В эфире шоу «Поздняя катка» игроки Team Spirit поделились планами, как потратят свою часть приза.

Илья Yatoro Мулярчук: «Куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу».
Александр TORONTOTOKYO Хертек: «Я куплю квартиру сестрёнке, как и обещал. Ей 11 лет, мы с ней по FaceTime разговаривали, и я сказал: «Если выиграем Инт, я куплю тебе квартиру. В центре Москвы».
Магомед Collapse Халилов: «А я не знаю, что мне покупать. У меня всё есть! У меня всё, что нужно есть, я ни в чём не нуждаюсь!»
Мирослав Miroslaw Колпаков: «Я тоже себе куплю, наверное, жильё, и папе машину».

Напомним, Team Spirit обыграла в гранд-финале The International 10 команду PSG.LGD со счётом 3:2.

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