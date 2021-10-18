Xbox тизерит что-то по Fable. Или нет?

Издательский аккаунт Xbox Games Studios Publishing в «Твиттере» рассказал о сегодняшнем анонсе в честь годовщины Fable.

Мы ради сообщить вам о чём-нибудь завтра! (Дайте нам ещё один день приготовить куриц)



Мы назвали бы анонс Fable Anniversary, но такой уже есть.

Через некоторое время твиты были удалены, а позже и опровергнуты, но возможно что-то новое о франшизе мы всё-таки узнаем.

18 октября исполняется 16 лет классической Fable: The Lost Chapters, вышедшей на оригинальном Xbox. Возможно, издательство готовит новое переиздание или расскажет больше о новой части.

Fable — серия приключенческих RPG, созданная Питером Молиньё. Ключевой особенностью франшизы стало постепенное взросление персонажа: начиная с ранних лет герой становится взрослым с последствиями решений, принятых по ходу игры. Он может стать как злым, так и добрым.

Последняя на данный момент номерная часть серии Fable III вышла в 2010 году и получила положительные отзывы от критиков и игроков, хотя её оценили хуже предшественников. В 2014 году вышло переиздание первой части под названием Fable Anniversary.

Перезапуск или продолжение серии анонсировали на Е3 2020. Его разрабатывают создатели Forza Horizon в новом офисе студия Playground Games.