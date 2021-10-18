Xbox тизерит что-то по Fable. Или нет?

Издательский аккаунт Xbox Games Studios Publishing в «Твиттере» рассказал о сегодняшнем анонсе в честь годовщины Fable.
Мы ради сообщить вам о чём-нибудь завтра! (Дайте нам ещё один день приготовить куриц)
Мы назвали бы анонс Fable Anniversary, но такой уже есть.
Через некоторое время твиты были удалены, а позже и опровергнуты, но возможно что-то новое о франшизе мы всё-таки узнаем.
18 октября исполняется 16 лет классической Fable: The Lost Chapters, вышедшей на оригинальном Xbox. Возможно, издательство готовит новое переиздание или расскажет больше о новой части.
Fable — серия приключенческих RPG, созданная Питером Молиньё. Ключевой особенностью франшизы стало постепенное взросление персонажа: начиная с ранних лет герой становится взрослым с последствиями решений, принятых по ходу игры. Он может стать как злым, так и добрым.
Последняя на данный момент номерная часть серии Fable III вышла в 2010 году и получила положительные отзывы от критиков и игроков, хотя её оценили хуже предшественников. В 2014 году вышло переиздание первой части под названием Fable Anniversary.
Перезапуск или продолжение серии анонсировали на Е3 2020. Его разрабатывают создатели Forza Horizon в новом офисе студия Playground Games.
- 18 октября 2021
-
10:14
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
00:32
- 17 октября 2021
-
23:32
-
23:21
-
23:03
-
22:44
-
22:40
-
22:18
-
20:49
-
13:37
- 16 октября 2021
-
23:45
-
21:42
-
21:35
-
21:25
-
21:09
-
20:43
-
19:07
-
18:12
-
16:58
-
16:21
-
14:40
-
14:12
-
13:45
- 15 октября 2021
-
21:46
-
20:17
-
20:00
-
19:44
-
19:28
-
19:23
-
19:13
-
18:13
-
17:45