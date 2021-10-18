Taking Me Back: вышел релизный трейлер Call of Duty: Vanguard под песню Джека Уайта

Activision выпустила новый трейлер Call of Duty: Vanguard, в этот раз уже к скорому выходу игры.
В ролике разработчики под музыку Taking Me Back Джека Уайта говорят о масштабной одиночной кампании, 20 картах мультиплеера и «совершенно новом зомби-режиме». Вдобавок не забыли упомянуть новую карту для Call of Duty: Warzone — Pacific. Она, как понятно по названию, относится к Тихоокеанскому фронту.
Релиз Call of Duty: Vanguard состоится уже 5 ноября. Разработкой занимается студия Sledgehammer Games (Call of Duty: Advanced Warfare и Call of Duty: WWII). Сеттинг — Вторая мировая война. Одним из главных героев будет Полина, русская снайперша из Сталинграда.
Ранее в сеть утёк код драйвера из нового античита для Call of Duty: Warzone и Vanguard. Скорее всего, это негативно повлияет на работоспособность античита Ricochet, поскольку через него злоумышленники узнают о слабых сторонах защиты.
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