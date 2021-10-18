У нас появилась Nintendo Switch OLED — спросите нас о ней!

В конце недели, 22 октября, в России стартуют продажи Nintendo Switch OLED — обновлённой версии портативной консоли с OLED-экраном и другими улучшениями.

Мы уже получили консоль и вскоре поделимся своими впечатлениями. Однако для полноты картины хочется привлечь и читателей «Чемпионата», поэтому в комментариях задавайте интересующие вас вопросы — на них мы постараемся ответить в рамках нашего обзорного материала, который выйдет в ближайшие пару дней.

Официально Nintendo Switch OLED отличается от базовых моделей не только экраном (который увеличился в размерах), но и стойкой для подставки, расширением памяти до 64 гигабайт и улучшенными динамиками. При этом устройство полностью совместимо со всеми аксессуарами для обычной Switch.