У нас появилась Nintendo Switch OLED — спросите нас о ней!
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В конце недели, 22 октября, в России стартуют продажи Nintendo Switch OLED — обновлённой версии портативной консоли с OLED-экраном и другими улучшениями.
Мы уже получили консоль и вскоре поделимся своими впечатлениями. Однако для полноты картины хочется привлечь и читателей «Чемпионата», поэтому в комментариях задавайте интересующие вас вопросы — на них мы постараемся ответить в рамках нашего обзорного материала, который выйдет в ближайшие пару дней.
Официально Nintendo Switch OLED отличается от базовых моделей не только экраном (который увеличился в размерах), но и стойкой для подставки, расширением памяти до 64 гигабайт и улучшенными динамиками. При этом устройство полностью совместимо со всеми аксессуарами для обычной Switch.
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