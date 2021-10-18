Сборы кинотеатров в России превысили уровень до пандемии

Кассовые сборы в российских кинотеатрах превысили период до пандемии. За сентябрь 2021 года было продано 11,8 млн билетов — это на 2,2% больше показателей за аналогичный срок в 2019-м.
Несколько крупных киносетей вроде «Кино» («Синема парк» и «Формула кино») и «Каро» сообщили о значительном увеличении выручки и посещаемости — их показатели на 20-30% выше, чем было в два года назад. Выручка составила 3,41 млрд рублей.
По словам представителей киносетей, скачок продаж билетов пришёлся на осень 2021 года, поскольку многие люди вернулись с отпусков и ищут способы развлечения. Несмотря на увеличение сборов, в 68 из 85 регионов России всё ещё действуют ограничения. Например, есть запреты на полное заполнение залов.
Вероятно, на значительное увеличение выручки и продаж билетов повлиял успех осенних блокбастеров «Веном 2» и «Дюна». А уже 4 ноября состоится премьера фильма «Вечные» от Marvel Studios, которому тоже пророчат большие кассовые сборы.
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