Грязь, лягушки и 1.18: Mojang представила будущее Minecraft и Minecraft Dungeons

На выходных прошла Minecon Live, где разработчики рассказали о ближайшем патче 1.18, обновлении Wild, а так же о новом контенте спин-оффа серии Dungeons.
Обновление 1.18 (2 ноября)
В первую очередь патч носит технический характер.
Mojang наконец уравняет Java и Bedrock-версии игры: теперь у них общие сиды. Миры, созданные в версии 1.17, спокойно перейдут в 1.18. При этом разработчики заявили, что поработали над автогенерацией ландшафта и пещер — теперь они более плавно перетекают друг в друга. А подземелья стали глубже и детальнее даже в уже созданных мирах.
Также с релизом обновления Minecraft станет доступен в Xbox Game Pass на ПК.
Обновление Wild (2022 год)
Помимо ближайшего будущего, Mojang рассказала о планах на 2022 год. В следующем году выйдет крупное обновление под названием WIld — оно добавит грязевые блоки, лягушек, лодки с сокровищами и болота.
По словам разработчиков, грязь работает во многом как и в реальной жизни. Например, для её появления достаточно взаимодействия воды с землёй. Игроки смогут найти грязевые блоки в болотистой местности. А если создать грязь и поставить её на солнце — через некоторое время она превратится в глину. И, конечно, при добавлении пшеницы и песка в грязь получатся глиняные кирпичи для постройки домов, замков и других сооружений.
Помимо новых блоков разработчики представили новый вид животных: лягушек.
Помимо лягушек в игре появятся и головастики — они будут обитать по всему игровому миру. Обновление Wild выйдет в 2022 году.
Новый контент в Minecraft Dungeons
Также на Minecon Live анонсировали платные боевые пропуска для Minecraft Dungeons.
В Dungeons грядут сезонные приключения! Продвигайтесь по системе прогрессии, чтобы получить питомцев, таланты, эмоции и скины!
Mojang также добавит и бесплатный боевой пропуск, который разблокирует немногочисленные игровые предметы. О стоимости основного пропуска пока не сообщают — обычно они стоят около 700 рублей.
Разработчики в сотрудничестве с Double Eleven анонсировали новый игровой режим — «Башня» (Tower). В нём предстоит преодолеть 30 бесплатных уровней, за прохождение которых прокачивается боевой пропуск. Каждые две недели режим будет обновляться: появятся новые враги, а структура уровней изменится.
Первый сезонный пропуск называется «Облачный подъем» (Cloudy Climb) — его релиз состоится уже в декабре. Mojang поделится новыми подробностями обновления в ноябре.
Ранее в Minecraft можно было проголосовать за нового моба. Разработчики пока не объявили победителя.
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